Udinese, Silvestri: «Buona gara, siamo stati tutti bravi»

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato alla TV ufficiale del club bianconero dopo il pareggio con il Bologna

DICHIARAZIONI – «Sono contento, oggi è stata una buona gara e ho aiutato i miei compagni come volevo. In fase difensiva siamo stati attenti, abbiamo subito un solo gol in cui secondo me l’attaccante è stato particolarmente bravo e per questo abbiamo poco di cui lamentarci. Sono stati tutti molto bravi. Mi ha fatto piacere vedere lo stadio così pieno, questo ci ha aiutato a fare risultato oggi perché a un certo punto la sfida si è fatta complicata».