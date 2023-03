Udinese, Sottil: «Siamo consapevoli delle nostre qualità, pur rispettando la grande forza del Milan»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato con il Milan

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «La squadra sta bene, veniamo da risultati importanti su due campi molto difficili, con Atalanta ed Empoli. I ragazzi hanno tutti alzato il proprio livello personale prestazionale, la cura dei dettagli, la concentrazione per metterli al servizio della squadra, invertendo la rotta e cercando sempre la vittoria. Siamo molto determinati per questa partita, consapevoli delle nostre qualità, pur rispettando la grande forza del Milan. Però, come dico sempre, giochiamo in casa e vogliamo fortemente ripetere e migliorare la prestazione, perché solo con la prestazione si può raggiungere un grande risultato. La settimana di lavoro è stata molto intensa e serena».