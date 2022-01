Udinese, ufficiale la cessione di De Maio al Vicenza: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sebastien De Maio è un nuovo difensore del Vicenza. A comunicare il suo passaggio in biancorosso è l’Udinese

COMUNICATO – «Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Sebastien De Maio. Il difensore francese lascia l’Udinese dopo 3 anni (era arrivato nella sessione di mercato invernale 2019) e 59 presenze tra Serie A e Coppa Italia impreziosite da tre gol realizzati. A Sebastien va il ringraziamento per quanto dato in campo e fuori in queste stagioni con grande professionalità e l’in bocca al lupo per la nuova esperienza. Grazie Seba!».