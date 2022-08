Udogie Tottenham, Juventus beffata dagli Spurs. Ecco le cifre

Udogie vestirà la maglia del Tottenham, con gli inglesi che hanno la meglio sulla Juventus. 25 milioni e un anno in prestito all’Udinese

Nonostante il forte interesse della Juventus, Udogie si unirà alla corte del Tottenham di Antonio Conte nel 2024.

Come citato da Fabrizio Romano, tra gli inglesi e l’esterno bianconero è stato raggiunto un vero e proprio accordo: cinque anni di contratto e 25 milioni all’Udinese (che lo terrà in prestito per un altro anno).