UFFICIALE, il Brasile chiarisce con una nota: «Il nuovo ct verrà annunciato nel a gennaio 2023»

COMUNICATO – La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) rende pubblico per ribadire che il presidente dell’ente, Ednaldo Rodrigues, non ha nominato né autorizzato nessuno della confederazione (vicepresidenti, direttori, dirigenti o dipendenti) o al di fuori della confederazione (presidenti di federazioni o dirigenti di club) di cercare, a nome della Presidenza, qualsiasi allenatore o professionista del calcio per comporre la squadra che lavorerà con la squadra di calcio maschile brasiliana, concentrandosi sulla qualificazione per la Coppa del Mondo 2026. L’annuncio del nuovo allenatore e della commissione tecnica avverrà solo a gennaio 2023.