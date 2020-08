UFFICIALE – Panchina Barcellona, Ronald Koeman è il nuovo allenatore

Panchina Barcellona, Ronald Koeman è il nuovo allenatore: arriva l’ufficialità, il tecnico olandese torna in azulgrana dopo l’esperienza da giocatore

Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. L’ormai ex commissario tecnico della nazionale olandese è stato ufficializzato attraverso i profili social del club catalano. L’olandese ha vestito la maglia azulgrana dal 1989 al 1995, per poi allenare come vice nei primi anni 2000.

Ecco la nota ufficiale che annuncia il nuovo tecnico del Barcellona: