Ore 10.44 – Milan, rinnovo per Calhanglu – Il Milan vorrebbe trovare l’accordo anche per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. I rossoneri, per Gazzetta dello Sport, avrebbero presentato un’offerta da 4 milioni di euro netti a stagione, ma il turco non vorrebbe scendere sotto i 5. Filtra comunque ottimismo.

Ore 10.02 – Genoa, parla Perin – Il portiere del Genoa Mattia Perin, alla vigilia della sua 200esima presenza in rossoblu, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dello stato fi forma della squadra di Davide Ballardini: «E’ bello prima della partita guardare negli occhi i compagni e capire che noi tutti siamo disposti a sacrificarci l’uno per l’altro. Non a caso poi i risultati si vedono. Questo è esattamente quello che ci ha chiesto Ballardini».

Ore 9.33 – Roma, le richieste di Dzeko – Non accenna a diminuire d’intensità la faida fra il tecnico della Roma Paulo Fonseca e Edin Dzeko. Secondo Il Messaggero, il centravanti spinge per riavere il posto da titolare già contro l’Udinese, scalzando dalle gerarchie Borja Mayoral, ma soprattutto chiede la fascia da capitano che il tecnico portoghese ha assegnato a Lorenzo Pellegrini.

Ore 8.45 – Tutta colpa di Barella – La Juventus avrebbe contattato con insistenza Nicolò Barella per convincerlo a lasciare l’Inter. Sarebbe questo il motivo del litigo fra Oriali e Paratici. Ecco la ricostruzione

Ore 8.33 – Cosa rischia Andrea Agnelli? – La giornata di ieri non ha placato le polemiche sulla lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se arbitri e ispettori FIGC non avessero sentito e scritto nulla, la Procura della FIGC sarbbe pronta ad aprire un’indagine come nel caso Ibrahimovic-Lukaku. In questo caso, Conte rischierebbe due turni di squalifica mentre Agnelli un mese di inibizione.

Ore 8.12 – Serie A, DAZN vs Sky – Nella giornata di oggi è prevista una riunione della Lega Serie A che potrebbe portare all’assegnazione di diritti TV per il 2021/2024. Secondo quanto riferito da Repubblica almeno dodici squadre sarebbero propense ad accettare l’offerta da 840 milioni di DAZN.

Ore 8.02 – Milan, il rinnovo di Donnarumma – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è in stallo. Il Milan ha offerto un contratto da 7,5 milioni per cinque anni ma l’agente del giocatore, Mino Raiola, spinge per una soluzione differente.