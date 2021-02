Danilo: «Ho ricevuto tante critiche in carriera ma in questo modo le ho superate»

Danilo, terzino bianconero, parla della sua carriera e delle tante critiche ricevute in gioventù: le sue parole

Attraverso il suo profilo Instagram, Danilo, terzino bianconero, ha parlato delle critiche ricevute in carriera. Le sue parole.

CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE INTEGRALI

CRITICHE – «Le critiche? Sicuramente impari ad affrontarle. Riesci a creare un guscio di protezione perché ovviamente a nessuno piace ricevere critiche. Soprattutto quando sono critiche distruttive o di cose che non vanno bene. Ma io dico che nella mia storia di giocatore se avessi prestato troppa attenzione alle critiche, non sarei mai uscito di casa. Ricordo quando ho lasciato la piccola città di Bicas-MG per andare a Juiz De Fora, che era la città più vicina alla mia per poter giocare nel campionato Mineiro. All’inizio sentivo sempre le critiche: “Cosa sta facendo questo ragazzo? Non arriverà da nessuna parte”. Ricordo che nell’America Mineiro, quando ho iniziato a giocare in prima squadra, non sono esploso subito, ho dovuto lottare per trovare il mio spazio. Non ero una promessa, non ero quel giocatore che dava spettacolo. Ho ricevuto critiche anche a 17 anni, giocando da professionista. Voglio dire, in quel momento ho dovuto scegliere: ascoltare le critiche? Oppure ascoltare la mia coscienza, il mio lavoro e quello che sentivo dentro di avere come potenziale, quelle persone che credevano in me e che mi rendevano migliore?».