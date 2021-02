Inter, Julio Cesar: «Le minacce a Mourinho nel 2009 e i suoi insulti»

Julio Cesar ha raccontato un aneddoto tra lui e Mourinho nella stagione 2009

Julio Cesar, storico ex portiere dell’Inter, in una intervista a theplayerstribune.com ha raccontato un aneddoto risalente al 2009 tra lui e José Mourinho.

SCUDETTO – «Sabato eravamo in albergo a Milano, domenica ci preparavamo a giocare contro il Siena. Sapevamo che se quella sera il Milan avesse perso contro l’Udinese, saremmo diventati campioni. Quindi stavamo tutti guardando la partita insieme. Quando il Milan ha perso, siamo impazziti. Dove andare? Facile. Abbiamo un posto chiamato Piazza del Duomo, che è la piazza principale di Milano. È qui che l’Inter festeggia i titoli con i tifosi. Ma quando ho parlato con Javier Zanetti, il nostro capitano, e alcuni altri giocatori, hanno detto che Mourinho non voleva che andassimo lì».

VOGLIA DI RECORD – «Mourinho voleva che ci riposassimo prima della partita col Siena. Non aveva senso! Avevamo vinto il titolo. Non avevamo altre competizioni da giocare. Poi ho capito che Mourinho voleva battere il record di vittorie in una stagione di Serie A, o qualcosa del genere. Quindi mi sono davvero arrabbiato. Ho detto Zanetti, “Noi dobbiamo andare in piazza. Ce lo meritiamo”. Proprio in quel momento Mourinho mi passò davanti. Gridò: “Júlio César, perché non ci vai da solo?”. Ho gridato: “Tutti vogliono andare. Hanno solo paura di dirtelo, ma io no».

MINACCE E PULLMAN – «Mourinho continuava a camminare verso la sua stanza. Non avrei semplicemente accettato questo, quindi sono andato a cercarlo. Quando sono entrato nella sua stanza, l’ho seguito. Si sdraiò sul letto e gli dissi: “Guarda, se non vai in Piazza, non vincerai mai più un campionato. All’improvviso Mourinho si alzò e iniziò a insultarmi. In entrambi i casi, presto sono arrivati ​​due autobus per portarci in Piazza del Duomo. Qualche istante dopo eravamo in piazza a cantare e festeggiare con i tifosi. Ad un certo punto – ero abbastanza ubriaco – ho afferrato Mourinho per il collo e gli ho detto: “Quindi volevi davvero restare in hotel ?! Guarda questo! Questo è per te!”. Ha iniziato a ridere. Quando siamo tornati in albergo, erano le 5 del mattino. Siamo andati subito a letto. E poi abbiamo battuto il Siena 3-0».