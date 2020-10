Ultime Notizie Serie A: l’Inter ritrova Sensi, Adani racconta Pirlo

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Juve-Napoli, atto II – Il Napoli presenterà in appello tutta la documentazione necessaria per cancellare la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione

Problemi per Mertens – Infortunio alla spalla per Dries Mertens. Gattuso lo risparmierà in Europa League per averlo a disposizione in campionato

Fiorentina, cambio in panchina – Iachini paga per i pessimi risultati. La Fiorentina per sostituirlo ha in mente un solo nome: Maurizio Sarri

Juventus, le scelte di Pirlo – Paulo Dybala potrebbe partire dalla panchina anche contro la Dinamo Kiev in Champions League. Ecco le probabili formazioni

Lazio, le scelte di Inzaghi – Ciro Immobile torna al centro dell’attacco per la Lazio per il debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund di Erlng Haaland

Buone notizie per Conte – L’Inter in vista della Champions League ritrova Stefano Sensi e Alessandro Bastoni. Entrambi dovrebbero trovare una maglia da titolare