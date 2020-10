Napoli, lussazione alla spalla per Mertens: out in Europa League

Infortunio alla spalla per Dries Mertens. Gattuso lo risparmierà in Europa League per averlo a disposizione in campionato

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, Dries Mertens sabato pomeriggio ha rimediato una lussazione alla spalla nel corso della sfida contro l’Atalanta in seguito allo scontro con Cristian Romero.

Per questo motivo l’attaccante belga non sarà in campo giovedì sera in Europa League contro l’AZ Alkmaar. La sua presenza in vista della sfida di campionato contro il Benevento, invece, non sembra essere in dubbio.