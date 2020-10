Cagliari, Suazo: «Di Francesco sta costruendo una grande squadra»

David Suazo ha parlato del nuovo Cagliari di Eusebio Di Francesco

David Suazo, storico ex attaccante del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha elogiato i nuovi rossoblù di Eusebio Di Francesco.

JOAO PEDRO – Alcuni considerano Joao Pedro il successore dell’ex attaccante del Cagliari. Come Suazo, anche l’attuale numero 10 ha raggiunto le 44 reti con la maglia rossoblù: «Sta facendo grandi cose ed è davvero un bel giocatore. Quando l’ho allenato faceva l’interno di centrocampo anche se l’intento era portarlo a fare il trequartista. Il mio percorso è diverso dal suo: io nel Cagliari ho giocato quattro anni in Serie B e tre in A, lui uno solo in B. Epoche molto diverse». Perché Joao segna così tanto? «Perché ha qualità. Lo scorso anno ha fatto più la punta, ora Eusebio Di Francesco lo ha messo lì da trequarti funzionale che poi va dentro l’area».

DI FRANCESCO – ««I meriti della prova vincente a Torino vanno anche al nuovo allenatore che sta facendo davvero un ottimo lavoro. Di Francesco si è reso conto che cambiando modulo da 4-3-3 a 4-2-3-1 poteva sfruttare al meglio le caratteristiche di Joao. Sta riuscendo a costruire una grande squadra».