Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.50 – Napoli, delusione Politano: vive come un’ingiustizia la mancata convocazione di Mancini – Matteo Politano sarebbe rimasto molto deluso dalla mancata convocazione da parte del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini. La notizia

Ore 10.20 – Caso tamponi Lazio, oggi la prima udienza davanti al Tribunale Federale – Oggi il presidente biancoceleste Claudio Lotito si presenterà davanti al Tribunale Federale per la prima udienza riguardante il caso tamponi Lazio. La notizia

Ore 9.40 – Juventus, Pinsoglio: «Ronaldo non è un divo. Punizioni? In allenamento segna sempre» – Il portiere bianconero ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove ha parlato anche del fuoriclasse portoghese: «Ronaldo è un ragazzo semplice, non un divo. CR7 è tranquillo, gli piace ridere e scherzare. In allenamento tira le punizioni e fa sempre gol, a volte si sfidano due contro due». Le parole

Ore 9.20 – Italia a due volti, ma con la Nord Irlanda basta e avanza – Il 2021 dell’Italia è iniziato con il piede giusto, ma la vittoria per 2-0 contro la Nord Irlanda ha mostrato anche qualche ombra, in particolare nella ripresa. L’editoriale

Ore 9.05 – Sampdoria, infortunio Torregrossa: l’attaccante si ferma ancora – Ancora uno stop per Ernesto Torregrossa: i tempi di recupero per l’attaccante della Sampdoria. Le ultime

Ore 8.40 – Roma, linea verde per Friedkin: in estate via gli over 30 – Il club giallorosso ha ben chiara la strategia: via gli over 30 la prossima estate, in bilico Dzeko e Pedro. La notizia

Ore 8.20 – Inter, Lukaku garanzia dal dischetto: non fallisce da oltre tre anni – Romelu Lukaku non sbaglia un rigore dall’agosto del 2017 e i numeri con Inter e Belgio sono spaziali. Il dato