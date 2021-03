Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato del momento dei nerazzurri lanciati nella conquista dello Scudetto

Alessandro Bastoni, ai microfoni di Rai Sport, parla del suo momento all’Inter e in Nazionale.

CRESCITA – «Lo dimostra anche il fatto di quanto stiamo facendo bene nel club anche rispetto allo scorso anno. Sono migliorato tanto all’aiuto dei compagni e di mister Conte».

CONTE – «Ho un grande rapporto e mi ha dato tanta fiducia. Ha creduto in me, mi sta dando una grande mano nel crescere e nel colmare alcune lacune. Mi dice di aver coraggio e personalità e di non aver paura di fare le cose. Ce la metto tutta per ripagare la fiducia».

PRIMO POSTO – «E’ un percorso che stiamo facendo dallo scorso anno, avevamo qualche difetto che stiamo cercando di limare. Ci resta solo il campionato quindi ogni partita è fondamentale e cerchiamo di vincerle tutte. Battere la Juve in campionato ci ha dato una grande spinta perchè non c’eravamo mai riusciti lo scorso anno. Siamo maturati molti, io e Barella abbiamo fatto un salto di qualità».

BULGARIA – «A questo livello non ci sono partite facili ma sta a noi renderle tali».

COSTRUZIONE DAL BASSO – «A me piace molto. Sono cresciuto in una scuola calcio dove era pane quotidiano all’Atalanta. A volte bisogna tornare un po’ all’antica e buttare su la palla senza rischiare».