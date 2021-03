Juventus, Pinsoglio: «Ronaldo non è un divo. Punizioni? In allenamento segna sempre»

Carlo Pinsoglio ha parlato di Cristiano Ronaldo, ma anche della sua esperienza con la maglia della Juventus

Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato della sua esperienza in bianconero, ma anche di Cristiano Ronaldo.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

CRISTIANO RONALDO – «Ronaldo è un ragazzo semplice, non un divo. CR7 è tranquillo, gli piace ridere e scherzare. In allenamento tira le punizioni e fa sempre gol, a volte si sfidano due contro due. Non saprei dire perché non faccia gol su questo fondamentale però forse ha un po’ di sfortuna. Il mio rapporto con lui è nato subito quando si fermava a tirare in porta, ma è bellissima l’amicizia con lui perché mi onora ancora di più vedendo il giocatore che è. Mi prendono anche in giro dicendo che andrò all’Europeo nello staff del Portogallo con Cristiano».