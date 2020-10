Ultime Notizie Serie A: Juve, il centrocampo balla. Conte senza Lukaku

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Juventus, la situazione di Cristiano Ronaldo – Ronaldo attende il prossimo tampone e, in caso di negatività, potrebbe essere disponibile per la partita di domenica contro lo Spezia. In caso contrario invece, secondo il regolamento italiano, le persone asintomatiche con bassa carica virale ma positive terminano il loro isolamento dopo 21 giorni; data che indica “nessun rischio di contagio”.

Fiorentina, Castrovilli: «Firenze è casa mia. Fiducia in Iachini» – Gaetano Castrovilli, numero 10 della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Inter, tre soluzioni dopo l’infortunio di Lukaku – Conte deve fare i conti con l’infortunio di Lukaku. L’allenatore nerazzurro studia le alternative in vista di Parma e Real Madrid. Per lui ci sarebbero tre strade da percorrere. Le soluzioni

Juventus, Pirlo senza un regista – La Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport, è senza un regista. Il centrocampo bianconero non ha sicurezza e Pirlo si trova a dover risolvere un rebus. La notizia