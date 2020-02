Una Roma “stagionata”. Ecco la ricetta di Fonseca per il rilancio

Sarà una Roma “stagionata” quella che affronterà stasera l’Atalanta. Tanti gli over 30 tra i titolari: Fonseca si affida all’esperienza

Sarà una Roma “anziana”, nell’ottimo senso del termine, quella che dovrebbe scendere in campo stasera contro l’Atalanta. La ricetta di Fonseca è questa, affidarsi all’esperienza dei senatori per venire fuori dal momento negativo in cui è incappata la squadra.

Dzeko, Fazio, Perotti (ancora in forse), Mkhitaryan, Smalling e Bruno Peres, tutti giocatori che raggiungono o superano i 30 anni. Sono loro chiamati a guidare i più giovani nel risalire la china. Perché, in questo momento, in casa capitolina non c’è davvero bisogno di altro.