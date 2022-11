Qatar 2022 Musah (Usa): «L'Inter? Non so nulla...»

Allenato da Gattuso nel Valencia, il 19enne Yusun Musah fa parte della nazionale degli USA che partecipa a Qatar 2022. Sono ricorrenti le voci di mercato che lo vestono di nerazzurro.

ITALIA – «Ho passato l’infanzia in Italia, non posso dimenticare. Ho vissuto anni molto buoni della mia vita, ho ancora tanti amici e con loro parlo sempre».

IPOTESI INTER – «Ho sentito e letto anche io molte cose negli ultimi giorni. Ma per la verità il mio agente non mi ha detto nulla a proposito, non posso sapere fino in fondo quanto ci sia di vero».