Vaciago esalta Conte: «Il Napoli ruota intorno a lui, con questo scudetto ha scritto la storia». Poi la critica all’Inter

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sulla vittoria dello scudetto del Napoli in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Guido Vaciago, nel suo editoriale su Tuttosport, ha parlato dello scudetto appena conquistato dal Napoli.

SCUDETTO BUTTATO DALL’INTER – «E, sì, è vero, il Napoli ha voluto, sempre voluto, fortissimamente voluto il titolo, ma l’Inter lo ha un po’ buttato via. Quando perdi lo scudetto per un punto, puoi sbizzarrirti nello scegliere il momento esatto in cui hai gettato al vento la partita fatale. E sì, l’Inter ha avuto una stagione massacrante, con quella di ieri ha disputato 58 partite (e gli resta la finale di Champions e almeno tre del Mondiale per club), il Napoli ne ha giocate 41, quasi un girone in meno e pesa, pesa maledettamente nel corso di una stagione. Ma l’Inter ha perso per un punto, un misero punticino e, nonostante ne abbia persi tanti per stanchezza, una manciata li ha sprecati per superficialità, supponenza, incapacità di gestire le situazioni favorevoli e, forse, per una certa sindrome da pancia piena che ha visto spesso l’Inter snobbare il campionato pensando di più alla Champions».

CONTE – «Intorno al sole di Conte ruotano i pianeti della galassia azzurra: McTominay è il simbolo dello scudetto, ma Di Lorenzo, Anguissa, Rrahmani, Lobokta, Politano, resuscitati dopo la balorda annata dei tre allenatori, hanno dimostrato che il capolavoro del 2023 non era un caso, non era un miracolo neppure quello, ma il frutto di un progetto tecnico e una squadra che ha scritto una pagina importante della storia del calcio italiano».