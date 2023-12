Vaciago: «La Juve si gode Lewangatti e si deve interrogare su Vlahovic»

Guido Vaciago, giornalista, ha parlato a Tuttosport della prestazione della Juventus di ieri sera nel match contro il Napoli

PAROLE – «La Juve si gode Lewangatti e si deve interrogare su Vlahovic. Non ci sono brillantini, non luccica quasi nulla, ma funziona quasi tutto, in modo asciutto ed essenziale. Su Vlahovic l’unica cosa veramente bella della partita di Dusan è il gesto con cui toglie il dubbio a Orsato (ammesso l’avesse) su un contrasto in area, facendo segno che è scivolato da solo. Gli fa onore, ma non cancella il gol sprecato in modo brutto, non da centravanti, al minuto diciannove».