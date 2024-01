Van Hooijdonk: «Cagliari Bologna? Noi vogliamo vincere»

Sydney van Hooijdonk, giocatore del Bologna, ha parlato nel pre partita del match contro il Cagliari. Le sue parole

«Il mio futuro? Non so, per me ora la cosa più importante è questa partita, ma so che se ne è parlato molto. Probabilmente sarà così anche nelle prossime settimane, ma arresto concentrato su di me, perché questa è la mia occasione. Adesso voglio segnare e vincere. Poi vedremo come andrà il calcio è così, nel calcio tutto può cambiare velocemente. Io sono concentrato sulla partita»