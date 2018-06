Inter, tesoretto Vecino: via il centrocampista, poi l’assalto a Politano e Malcom

L’Inter pensa alla cessione di Matias Vecino in Premier League. Dalla cessione dell’uruguaiano il tesoretto per l’esterno d’attacco

L’Inter accoglie Radja Nainggolan e si prepara ad altri colpi importanti in attacco. I nerazzurri cercano un nuovo esterno d’attacco (potrebbero arrivarne due) e valutano soprattutto Malcom del Bordeaux e Matteo Politano del Sassuolo. I due giocatori hanno dato l’assenso al trasferimento alla corte di Spalletti ma l’Inter non ha ancora presentato offerte concrete ai due club. Secondo Il Corriere dello Sport, l’Inter prima dell’acquisto di un esterno d’attacco pensa alla cessione di Matias Vecino in Premier League.

Il centrocampista uruguaiano, impegnato in questi giorni in Russia al Mondiale, potrebbe finire al Chelsea o al Tottenham. Maurizio Sarri ne avrebbe richiesto l’acquisto alla sua dirigenza (lo ha avuto a Empoli, lo voleva a Napoli) e l’Inter vorrebbe chiedere 35 milioni di euro agli inglesi. Un tesoretto che permetterebbe all’Inter di lanciare l’assalto a uno tra Malcom e Politano, forse a tutti e due: in entrambi i casi si tratterebbe di prestito con diritto di riscatto ma Bordeaux e Sassuolo non sembrano disposti ad accettare la formula ma l’Inter lavorerà per convincere i due club. Se ne riparlerà nelle prossime settimane. Prima le cessioni.