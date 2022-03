Venezia, Fiordilino: «Le prossime due gare decisive per il campionato»

Luca Fiordilino, centrocampista del Venezia, ha parlato in vista del prossimo match contro la Sampdoria. Ecco cosa ha detto

DICHIARAZIONI – «Abbiamo preparato in primis questa partita, non eravamo venuti a fare una passeggiata, ce la siamo giocata fino alla fine, ora dobbiamo pedalare fino alla fine perché queste due gare che vengono sono cruciali per il nostro campionato. La squadra è più solida, ma anche col Sassuolo potevamo esserlo, forse abbiamo sbagliato l’approccio, però sono stati anche lì gli episodi decisivi. Ce la possiamo giocare fino alla fine, siamo lì».