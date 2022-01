Venezia, Forte in uscita: Benevento in pole per l’attaccante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia è vicino alla cessione di Forte: l’attaccante potrebbe salutare e andare in B, il Benevento in pole

Il Venezia potrebbe salutare in questa sessione di mercato l’attaccante Forte. Sul centravanti sarebbero interessate diverse squadre della Serie B.

In cadetteria sembra il Benevento quella in pole. Nelle ultime ore c’è stato lo scatto dei campani che vogliono bruciare la concorrenza delle altre squadre in lotta per la promozione. A riferirlo Gianluca Di Marzio.