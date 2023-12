Venezia, ufficiale la cessione di Zabala al Club Olimpia

Il Venezia ha annunciato ufficialmente il riscatto esercitato dal al Club Olimpia per il cartellino di Facundo Zabala

Il Venezia, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la cessione di Facundo Zabala al Club Olimpia.

COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica che il Club Olimpia ha esercitato il diritto per l’acquisto a titolo definitivo di Facundo Zabala. Il trasferimento del calciatore argentino potrà essere formalizzato dal club paraguayano in gennaio, secondo le normative vigenti. Arrivato in laguna nel luglio del 2022, Zabala ha registrato una presenza con la maglia del Venezia nel campionato di Serie B 2022/23».