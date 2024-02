Venezia Vanoli: addio in estate? Il Torino ci pensa

Il futuro di Vanoli potrebbe essere lontano dal Venezia: il tecnico dei lagunari piace al Torino, che a giugno potrebbe rimpiazzare Juric

Il Torino è al lavoro per cercare un candidato ideale per sostituire Ivan Juric, dopo le parole del tecnico in cui annunciava l’addio in caso di mancata qualificazione in Europa e, tra i nomi, c’è anche quello di Vanoli del Venezia.

Come riportato dal Gazzettino, il tecnico varesino è uno dei candidati, assieme a Gattuso, Tudor e Palladino. A differenza di questi però Vanoli ha una clausola rescissoria che balla tra i 600 mila e il milione di euro e il contratto in scadenza nel 2026. «Paolo non ci ha comunicato nulla a riguardo, so solo che è carico e focalizzato sulla prossima partita», ha commentato il direttore generale del Venezia Filippo Antonelli.