Il giocatore del Bologna, Simone Verdi, è pronto ad andare via. Il numero 9 rossoblù è finito nel mirino dell’Inter

L’Inter va a caccia di esterni offensivi. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Matteo Politano del Sassuolo, che ha dato priorità proprio ai nerazzurri, ma non smette di seguire Simeone Verdi. Il numero 9 del Bologna ha disputato una grande stagione, segnando 10 gol in 32 presenze. Destro o sinistro per lui non fa differenza. L’ambivalenza può giocare un ruolo importante nelle scelte dell’Inter che è alla ricerca di due esterni d’attacco in visto del probabile addio di Candreva.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero puntare su nomi italiani e il giocatore del Bologna è uno degli obiettivi principali. Ausilio è molto avanti con Verdi, il ragazzo vuole l’Inter e il Bologna è pronto a trattare su cifre non altissime e inoltre è pronto a inserire anche eventuali contropartite tecniche. I nerazzurri hanno diversi giovani che potrebbero far comodo al Bologna. Tanti giovani talenti dell’Inter sono molto richiesti sul mercato: da Pinamonti a Emmers passando per Zaniolo. Inter e Bologna potrebbero mettere in piedi una maxi operazione che coinvolga Verdi e anche alcuni talenti della Primavera interista.