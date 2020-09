Verona, Juric sogna Borja Valero: contatti avviati

Calciomercato Hellas Verona: i gialloblù hanno messo gli occhi su Borja Valero

Ivan Juric è a caccia di qualità per il centrocampo del suo Hellas Verona e avrebbe messo gli occhi su Borja Valero, svincolatosi dall’Inter. Il centrocampista spagnolo non rientrerà in patria, dato che in Serie A ha ancora mercato; con Parma e Genoa, oltre agli scaligeri, interessati a lui.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Verona e l’entourage di Borja Valero starebbero trattando sull’ingaggio. Ci sarebbero ancora dei dettagli da limare, ma l’operazione sembra possibile.