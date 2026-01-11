Verona Lazio, Sarri: «Taylor? E’ la prima volta che butto un calciatore dentro dal primo allenamento: questo la dice lunga…»

Verona Lazio, Sarri nel pre partita svela: «Taylor? E’ la prima volta che butto un calciatore dentro dal primo allenamento…»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto nel prepartita della sfida valida per la 20ª giornata di Serie A 2025-2026 contro l’Hellas Verona. Il tecnico biancoceleste ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN, anticipando temi e sensazioni in vista del match.

TAYLOR – «Kenneth l’ho visto un po’ nell’allenamento di ieri, conosco il ragazzo parzialmente. E’ la prima volta in carriera che butto un calciatore dentro dal primo allenamento: questo la dice lunga sulle difficoltà».

CANCELLIERI – «Chiaro Cancellieri a sinistra, anche questo fa parte dei problemi che stiamo riscontrando in questo momento».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

