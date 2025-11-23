Parma News
Verona Parma, Keita: «Speriamo che la maglia con il nome di mia madre porti fortuna. Se io sono qui è solo per un motivo»
Verona Parma, le dichiarazioni di Keita a pochi minuti dalla sfida contro gli scaligeri. Il centrocampista ha rivolto un pensiero alla madre
A pochi minuti dalla sfida contro il Verona, Keita ha parlato ai microfoni di Dazn non affrontando solo il tema della partita.
I giocatori del Parma, infatti, scenderanno in campo con il nome della madre dietro in occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne.
«Mia madre ha fatto davvero tanto per me e se sono arrivato a questo punto è esclusivamente per i suoi sacrifici. Speriamo che il suo nome porti fortuna», le sue parole.
