 Verona Parma, Keita: «Speriamo che la maglia con il nome di mia madre porti fortuna. Se io sono qui è solo per un motivo»
Verona Parma, Keita: «Speriamo che la maglia con il nome di mia madre porti fortuna. Se io sono qui è solo per un motivo»

7 minuti ago

Verona Parma, le dichiarazioni di Keita a pochi minuti dalla sfida contro gli scaligeri. Il centrocampista ha rivolto un pensiero alla madre

A pochi minuti dalla sfida contro il Verona, Keita ha parlato ai microfoni di Dazn non affrontando solo il tema della partita.

I giocatori del Parma, infatti, scenderanno in campo con il nome della madre dietro in occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne.

«Mia madre ha fatto davvero tanto per me e se sono arrivato a questo punto è esclusivamente per i suoi sacrifici. Speriamo che il suo nome porti fortuna», le sue parole.

