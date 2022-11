Verona, Setti: «Tutti in discussione, questa non è una squadra da retrocessione»

Il presidente del Verona Maurizio Setti è intervenuto in conferenza stampa dove ha commentato la crisi del club veneto, che oggi ha raggiunto l’undicesima sconfitta consecutiva

Lo sfogo del presidente del Verona Maurizio Setti dopo la sconfitta contro lo Spezia

SITUAZIONE – “Non abbiamo smantellato la squadra, ogni anno determinati giocatori vanno via perché questo è un club che deve seguire questa linea e perché i calciatori ceduti, nella maggior parte dei casi, vogliono andare via per guadagnare molto di più, per andare a giocare le coppe o calcare palcoscenici più importanti. Il Verona è questo. Forse ne ho parecchi di meriti in questi dieci anni, ma dieci sconfitte di fila sono dieci sconfitte di fila. C’è poco da commentare, bisogna fare delle riflessioni”.

SALVEZZA – “In questo momento ho messo tutti in discussione, è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Oggi in campo c’erano nove undicesimi della squadra dello scorso anno, più Verdi e Djuric. Non posso pensare che questa sia una squadra che non possa salvarsi”.