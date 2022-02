Verona Udinese, i convocati di Tudor: out Veloso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match contro l’Udinese. Out Miguel Veloso per un problema al polpaccio.

Portieri: Chiesa, Berardi, Montipò

Difensori: Casale, Ceccherini, Gunter, Sutalo, Coppola, Retsos

Centrocampisti: Faraoni, Baraz, Lazovic, Ilic, Cancellieri, Bessa, Depaoli, Tameze, Hongla, Praszelik

Attaccanti: Caprari, Lasagna, Simeone.