Vicenza in festa, stagione da dominatore e promozione raggiunta: i biancorossi tornano in Serie B dopo quattro anni

Il Vicenza festeggia il ritorno in Serie B: una cavalcata trionfale riporta i biancorossi nella categoria cadetta dopo quattro stagioni

Il Vicenza completa una stagione da dominatore assoluto e conquista la promozione in Serie B con sei giornate d’anticipo. Il successo contro l’Inter U23, davanti a un Romeo Menti gremito, certifica un percorso straordinario: 24 vittorie, 6 pareggi e appena 2 sconfitte in 32 giornate, per un totale di 78 punti. Il primo posto nel girone A non è mai stato realmente in discussione, mantenuto saldamente dalla prima giornata fino al traguardo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La promozione ha il sapore del riscatto dopo anni di tentativi sfumati. Da quando è tornato in Serie C, il Vicenza ha sempre raggiunto le fasi nazionali dei playoff, fermandosi però a un passo dalla Serie B: prima la finale persa contro la Carrarese, poi la semifinale mancata la scorsa stagione. Il club ha scelto di ripartire con un progetto rinnovato, puntando anche sull’identità territoriale: ben dieci giocatori della rosa provengono dal vivaio o dal territorio vicentino. Per Fabio Gallo si tratta della seconda promozione consecutiva, dopo quella ottenuta un anno fa con la Virtus Entella. Arrivato in estate al posto di Stefano Vecchi, ha saputo guidare la squadra con autorevolezza verso l’obiettivo.

Il successo, però, va oltre i singoli. È la storia di un gruppo che ha creduto fin dal primo giorno nella possibilità di cancellare le delusioni del passato e costruire qualcosa di importante. Determinazione, spirito di sacrificio e una forte voglia di rivalsa hanno plasmato un Vicenza vincente, capace di riportare la città in Serie B e di aprire un nuovo capitolo della propria storia sportiva.