Christian Vieri è molto sincero e parla della situazione attuale della Serie A, senza pubblico a causa delle restrizioni per il Covid

Christian Vieri, in diretta Instagram, con Lele Adani, ha parlato dell’attuale Serie A.

«Meno male non è mai successo quando giocavo io, senza le migliaia di spettatori ogni domenica, avrei preso sempre preso 4 in pagella senza mai segnare. Sull’1-0, col pubblico rischi di fare il secondo e il terzo gol, adesso servono stimoli perché durissima. Inter? Come vice Lukaku prenderei Caicedo».