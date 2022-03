Vieri: «Il Milan non molla mai ma l’Inter resta favorita per lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex attaccante sullo scudetto

Le parole di Bobo Vieri, intervenuto sul canale ufficiale della Lega Serie A, sulla corsa scudetto che vede l’Inter di Inzaghi protagonista.

«Sono 2 o 3 per lo scudetto. La Juve non penso, anche se gironzola lì. Inter favorita, è il terzo anno che lavorano, hanno creato la base con Conte, hanno vinto a gennaio l’anno scorso, sono più pronti e hanno una grandissima rosa. Il Milan non molla mai, ieri pensavo non ce la facesse ma poi va a vincere. Ieri era importantissima per lo scudetto, ma lo scudetto si vince con le piccole. È una questione mentale, a volte non ti prepari come ti prepari con le grandi».