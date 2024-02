Vignato: «Ecco come è andata la trattativa con la Salernitana»

Emanuel Vignato, nuovo acquisto della Salernitana, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il suo arrivo in granata

PAROLE – «Sono molto felice di essere qui, in questa società così importante. La Serie A è sempre la Serie A e sono molto felice. Credo che tutti conoscano Sabatini, la sua chiamata fa sempre piacere e non avrei mai potuto rifiutare. Dopo averlo conosciuto e averlo avuto so la persona che è, non potevo dire di no, di certo. Ho visto l’ultima partita contro la Roma, il risultato non è andato benissimo ma la Salernitana ha fatto una grande partita, dove avrebbe meritato di più. Vedendo quella credo che si siano tutte le possibilità per conquistare la salvezza».