La Liga, tensione alla fine di Villarreal Real Sociedad: Akhomach prende a calci il VAR – VIDEO

La rabbia del Villarreal dopo il pareggio ottenuto nell’ultima giornata della Liga contro la Real Sociedad: Akhomach prende a calci il VAR

Finale carico di tensione tra Villarreal e Real Sociedad, terminato 2-2 ma segnato da forti proteste dei padroni di casa per tre gol annullati dal VAR nella ripresa. La frustrazione ha travolto anche chi non era in campo: Ilias Akhomach, ala del Villarreal attualmente infortunata, ha perso il controllo a fine gara, inveendo contro l’arbitro e definendo le decisioni «una vergogna».

Feo gesto de Ilias Akhomach golpeamdo el monitor del VAR.



Le espera una sanción ejemplar.

pic.twitter.com/TYfnqhes6p https://t.co/FZkZg6MDOU — Marc Tresens (@MarcTresens) April 20, 2025

Secondo il referto arbitrale e quanto riportato da Mundo Deportivo, il 21enne marocchino, fuori rosa per la rottura del crociato, ha addirittura danneggiato un monitor del VAR con un gesto violento mentre lasciava il campo. Per lui si prospetta una squalifica fino a quattro giornate per condotta antisportiva, nonostante non fosse convocato per la partita.