ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Villarreal, messaggio alla Juve: Emery ferma il Real Madrid di Ancelotti. Pareggio a reti bianche tra le due squadre

Mancano dieci giorni esatti all’andata degli ottavi di Champions League tra Villarreal e Juve. Il primo atto sarà disputato in Spagna, in casa della squadra di Emery, che oggi ha fermato il Real Madrid capolista in Liga.

0-0 casalingo contro i Blancos per l’avversaria europea della Juventus: il Villarreal è attualmente quinto il Liga dietro al Barcellona.