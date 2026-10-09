Vincenzo Montella è stato esonerato dalla Turchia! Non è più il ct della Nazionale, fatale il crollo in Nations League. Chi sarà il suo sostituto

Vincenzo Montella non è più il ct della Turchia! Fatali le 4 sconfitte consecutive in Nations League

Ora è arrivata anche l’ufficialità: l’avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia è formalmente conclusa. A rendere noto l’esonero dell’allenatore italiano è stata la stessa Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) attraverso una nota diffusa sui propri canali. La decisione della dirigenza turca arriva a margine di una striscia di risultati estremamente deludente, segnata in modo indelebile dalle ultime quattro uscite stagionali.

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Nel breve comunicato diffuso dall’organo di governo del calcio turco si legge:

“È stata presa la decisione di non proseguire la collaborazione con il nostro allenatore della Nazionale A, il signor Vincenzo Montella”

Le cause dell’esonero: il crollo in Nations League e i numeri del ciclo

A spingere la federazione verso il cambio di guida tecnica sono state le quattro sconfitte consecutive incassate dalla selezione turca nella fase a gironi di Nations League, maturate nei confronti con Francia, Belgio e per due volte Italia. Una crisi d’identità e di prestazioni che ha azzerato il credito accumulato dall’ex tecnico di Milan e Fiorentina, nonostante lo storico traguardo della qualificazione alla fase finale del Mondiale 2026, conquistata riportando la selezione della Mezzaluna sul palcoscenico iridato a ventiquattro anni di distanza dall’ultima partecipazione.

Nel complesso, la gestione di Montella — insediatosi nel settembre 2023 — si chiude dopo 40 gare ufficiali e amichevoli, con un bilancio complessivo di 21 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte. Tuttavia, il drastico calo di rendimento registrato nelle ultime sette uscite (caratterizzate da un solo successo a fronte di ben sei K.O., compreso il Mondiale) ha convinto i vertici federali a interrompere anticipatamente un contratto che sarebbe dovuto durare fino al 2028.

Il futuro della panchina turca: la pista Arda Turan

Con la formalizzazione del divorzio da Montella, la federazione è ora chiamata a individuare in tempi brevi un nuovo profilo a cui affidare il progetto tecnico della Nazionale A. Il nome più accreditato sui media internazionali resta quello di Arda Turan, ex stella del calcio turco e attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk. Tra le opzioni al vaglio della dirigenza figura persino l’ipotesi di un incarico part-time, che consentirebbe al giovane tecnico di guidare la rappresentativa nazionale mantenendo contemporaneamente la panchina del club ucraino.