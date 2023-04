Vinicius: «Io al Real Madrid per sempre. Ancelotti lo vorrei anche in Nazionale»

Vinicius Junior parla del suo possibile futuro e del suo rapporto con il tecnico Ancelotti: le dichiarazioni del brasiliano

Vinicius Junior ha parlato così tra futuro al Real Madrid e rapporto con Ancelotti.

LE PAROLE – «Vorrei restare per sempre al Real Madrid. È il miglior club del mondo. Giocare in Champions League è qualcosa di speciale. Ancelotti? Per me è il miglior allenatore del mondo, vorrei che fosse il mio allenatore nel Brasile e nel Real Madrid».