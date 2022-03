Vinicius Junior: «Col PSG è la partita più importante della mia carriera»

Ecco le parole di Vinicius Junior sul match di domani in Champions League tra Real Madrid e PSG

Vinicius Junior, intervistato dalla rivista ufficiale del club spagnolo, ha parlato del match di domani di Champions League contro il PSG. Ecco le sue parole:

IL SOGNO – «Vincere la Champions con il Real Madrid sarebbe qualcosa di meraviglioso. Il club ne ha 13 e proprio non capisco come siano riusciti a farcela, perché so benissimo quanto sia difficile questa competizione»

LA CRESCITA – «Sembra ieri quando sono arrivato. Il tempo passa molto velocemente, a Madrid di più. Non c’è tempo per pensare a nient’altro che giocare. Non mi considero una stella. Questo spogliatoio è pieno di campioni che hanno vinto la Champions League e tutti i titoli possibili. Le stelle sono Marcelo, Casemiro, Modric, Nacho, Kroos, Benzema. Ogni giocatore impara quello che può da loro»

ANCELLOTTI – «Mi dà tanti consigli, vuole che stia calmo e che scelga sempre l’opzione migliore. Non pensavo fosse possibile far coesistere questo aspetto con la mia velocità ma lo sto imparando grazie a lui,. Ogni giorno c’è una nuova lezione»

GIOCARE CON BENZEMA – «È il migliore del mondo. Ha un’incredibile padronanza, sa sempre cosa fare e fa le scelte giuste, indipendentemente da chi segni. Vado molto d’accordo con lui e penso che stiamo facendo delle belle cose insieme»

OBIETTIVO MONDIALE – «La competizione in Nazionale è molto grande e non ho il posto garantito. Nel Brasile giocano molti dei migliori calciatori al mondo. Penso che le cose stiano andando molto bene e che possiamo disputare un grande Mondiale»