Vinicius Junior tra polemiche e addio al Real Madrid! Nel mezzo i problemi con Alonso. Il punto - Calcio News 24

Vinicius Junior al centro delle tensioni del Real Madrid: il rapporto con Xabi Alonso complica il rinnovo

Il Real Madrid sta attraversando un momento complesso e il pareggio per 2-2 contro l’Elche ha ulteriormente alimentato i malumori che serpeggiano all’interno dell’ambiente blanco. Dopo l’esaltante vittoria nel Clásico contro il Barcellona, la squadra sembrava aver imboccato la strada giusta con il convincente 4-0 rifilato al Valencia. Tuttavia, i due pareggi consecutivi in Liga e soprattutto il pesante ko in Champions League contro il Liverpool hanno riacceso dubbi e tensioni. Al centro della discussione c’è la gestione di Xabi Alonso, finito nel mirino per il rapporto considerato fragile con lo spogliatoio e, in particolare, con Vinicius Junior.

Secondo quanto riportato da fonti spagnole, tra cui il quotidiano AS, il clima interno al Real Madrid non sarebbe dei più sereni. Diversi giocatori starebbero faticando a trovare piena sintonia con il nuovo allenatore, accusato di una comunicazione troppo rigida e distante. Una situazione delicata, resa ancor più complicata dal caso che coinvolge Vinicius Junior, una delle stelle più luminose della rosa ma anche uno dei calciatori più sensibili alla qualità del rapporto umano e sportivo con il proprio allenatore.

Il nome di Vinicius Junior torna costantemente al centro della scena, non solo per le sue prestazioni in campo, spesso decisive, ma anche per il nodo irrisolto del rinnovo di contratto. Il brasiliano, ormai punto fermo del progetto tecnico del Real Madrid, non ha ancora trovato un accordo con il club per prolungare il suo legame, creando un clima di incertezza che pesa tanto sulla dirigenza quanto sullo stesso spogliatoio. Le trattative vanno avanti da mesi, ma le distanze—economiche e progettuali—sembrano ancora significative.

La gestione del rapporto tra Xabi Alonso e Vinicius Junior è vista da molti come uno degli elementi cruciali per il futuro a breve termine del Real Madrid. Il brasiliano, abituato a sentirsi al centro del progetto e sostenuto da allenatori come Ancelotti, fatica a ritrovare la stessa sintonia con il nuovo tecnico. Alcuni osservatori parlano di un dialogo poco fluido, di una mancanza di empatia e persino di scelte tattiche che avrebbero irritato il giocatore.

In un contesto del genere, il Real Madrid si trova davanti a un bivio: ricompattare l’ambiente, proteggere il talento di Vinicius Junior e stringere finalmente il rinnovo, oppure rischiare che le tensioni interne possano compromettere la stagione. La sensazione è che molto del futuro blanco passerà proprio dalla capacità di Xabi Alonso di ritrovare connessione con i suoi uomini e, soprattutto, con il suo giocatore simbolo.