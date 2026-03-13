Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski…»

Vlahovic Barcellona, Laporta svela «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda». Le parole

Le parole di Joan Laporta, rilasciate a Gerard Romero nel giorno delle elezioni presidenziali, hanno acceso il dibattito sul futuro dell’attacco blaugrana. Il presidente del Barcellona ha tracciato una linea chiara sulle strategie che impegneranno la dirigenza nei prossimi mesi, affrontando i temi più caldi del mercato estivo e concentrandosi soprattutto sul destino di due centravanti di primo piano, al centro di scenari molto diversi tra loro.

Laporta ha innanzitutto ribadito la centralità di Robert Lewandowski, elogiandone il contributo nei momenti più delicati della stagione. Il presidente ha parlato di un rapporto solido e di una profonda gratitudine verso il polacco, lasciando intendere che la permanenza per un altro anno è un’opzione concreta, purché il giocatore accetti un ruolo definito all’interno del progetto tecnico.

Molto diversa, invece, la posizione su Dusan Vlahovic, spesso accostato al Barcellona nelle ultime settimane. Laporta ha riconosciuto il valore dell’attaccante bianconero, ma ha spento ogni suggestione: la pista è definita “fredda” e non rientra nei piani attuali, nonostante il contratto in scadenza del giocatore. La struttura tecnica, guidata da Deco, continua a valutare altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo, ma al momento non sembrano esserci margini per un affondo sul serbo.

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LA GRATITUDINE – «Robert è arrivato in un momento molto difficile per la squadra. Dobbiamo essergli grati. Se vorrà restare un altro anno in un ruolo molto specifico, potrà farlo. I buoni rapporti con gli agenti aiutano il club».

LA SMENTITA – «Vlahovic è un grande giocatore. Il contratto di Vlahovic sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Deco sta lavorando».