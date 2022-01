Vlahovic Juve, furia dei tifosi della Fiorentina: striscioni all’esterno del Franchi – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I tifosi della Fiorentina non hanno preso bene il possibile passaggio di Vlahovic alla Juve già a gennaio

Ore decisive per il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve. Il centravanti serbo, mai come ora, è stato così vicino a vestire la maglia bianconera e la notizia non è rimasta indifferente ai tifosi della Fiorentina.

Diversi striscioni apparsi nella notte all’esterno del Franchi, hanno sottolineato, in modo molto acceso, la rabbia dei sostenitori viola per il passaggio del loro bomber principe all’odiata Vecchia Signora.

