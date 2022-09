Vlahovic in Nazionale per ritrovare sorriso e gol: la Juve lo aspetta

A secco da quattro giornate in Serie A, Dusan Vlahovic in Nazionale vuole ritrovare gol e sorrisi in vista del rientro

L’attaccante serbo ha bisogno di tornare a segnare per sbloccarsi e togliersi di dosso qualche commento negativo delle ultime giornate. Troppo tempo che non segna e per un attaccante come lui è davvero insolito. Prima la Nazionale poi la Juventus, Vlahovic vuole ritrovare il sorriso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.