Voeller: «Auguro ogni bene alla Roma. Fondamentale che si costruisca lo stadio»

Rudi Voeller, attuale direttore generale del Bayer Leverkusen ed ex centravanti della Roma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

ROMA – «Se me l’aspettavo ai quarti di EL? Durante la nostra partita ho acceso l’altra tv per guardare la Roma. Devo dire che il Siviglia era molto forte. In Serie A però la Roma ha fatto bene, anche se la piazza è sempre molto critica. La perdita di Smalling per questo torneo è stata pesante, lui è uno difficile da sostituire».

CAMBIO DI PROPRIETÀ – «Se era necessario? Non so, sono distante giudicando da qui. Anche dentro la società non conosco quasi nessuno, parlo con Bruno Conti ma altri punti di riferimento non ne ho. Però l’acquisto della Roma a queste cifre significa che il valore della società e della città è importante. Auguro ogni bene alla Roma, ma fondamentale sarà costruire il nuovo stadio. Per i tifosi, per la città e per la società, tutti si meritano un nuovo stadio».