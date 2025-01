Voti Roma-Genoa: la squadra di Vieira ha personalità, ma non basta dopo un’ora. Masini gol alla prima da titolare, a Ekhator non basta il fisico

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione dei calciatori del Genoa nella sconfitta per 3-1 sul campo della Roma. Tutti i dettagli

Il Genoa di Vieira ci ha provato, è riuscito a rispondere al vantaggio di Dovbyk con Masini ed è andato al riposo sull’1-1. Poi, nella ripresa, Dybala è salito in cattedra e le reti di El Shaarawy – ispirato dall’argentino – e l’autogol di Leali hanno permesso alla Roma di vincere 3-1. L’analisi del mister francese è stata chiara: «La differenza tra noi e loro l’ha fatta soprattutto la tecnica. Loro hanno una squadra da Champions. Noi siamo venuti qui con fiducia, provando a giocare con personalità. Per un’ora abbiamo fatto bene, fino a quando non abbiamo preso il secondo gol».

Chi sono stati i top e i flop dei liguri? Ecco la scelta de La Gazzetta dello Sport.

MASINI – voto 6,5: «Segnare alla prima da titolare in A non è roba da tutti. Gara diligente, finché è in partita prova anche a costruire».

EKHATOR – voto 5: «Entra per aggiungere fisicità all’attacco, ma i muscoli non bastano. Serve anche presenza e qualità».