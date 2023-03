Le pagelle dei protagonisti della prima vittoria della Cremonese in Serie A contro la Roma: piovono i 7 per i ragazzi di Ballardini

Non erano certamente tanti coloro che accreditavano una vittoria della Cremonese contro una Roma impegnata in zona Champions. Invece, il primo successo in campionato è arrivato e i numeri complessivi della gara dicono che ovviamente i giallorossi hanno avuto il pallone tra i piedi, ma non hanno prodotto molto per evitare la debacle.

Una spiegazione del successo dei ragazzi di Ballardini sta nel fatto che molti hanno fatto la gara migliore della loro stagione. Prova ne è che il portiere Carnsecchi, di solito il più positivo, stavolta non è dovuto andare oltre il 6,5 in pagella per garantire il successo ai suoi. Ecco chi sono stati gli ero grigiorossi, mischiando le pagelle del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport.

BIANCHETTI – Dal 6,5 al 7. Lo si definisce «capitano, guida, guardiano di un grande risultato». Ed è importante come vinca il suo duello personale: «Diversi corpo a corpo con Belotti, con annesso cartellino, però tiene ed evita guai peggiori».

VASQUEZ – Entusiasta il Corriere che gli dà 7 perché «usa le maniere spicciole per evitare guai». Solo 6 dalla Gazzetta che lo individua tra i responsabili del gol del pareggio perché «sbaglia la linea».

BENASSI – Per la Gazzetta è il migliore in campo e merita 7,5: «Mediano, trequartista, difensore: fa nascere l’1-0, migliore per passaggi positivi ma soprattutto per recuperi e intercetti: 13». Dal Corriere sottolineano invece sostanza e qualità, attestandosi su mezzo voto in meno.

VALERI – Unanimità di vedute col 7. Il quotidiano milanese sottolinea: «A sinistra solita corsa generosa, si permette anche il lusso dell’assist di petto per Tsadjout». A Roma invece ricordano che è tifoso laziale, «si toglie una bella soddisfazione».

TSADJOUT – 7,5 per entrambi. Si scrive che Ballardini ha fatto bene a preferirlo a Dessers ed entrambi parlano del suo «momento» (d’oro per la Rosea).

CIOFANI – Il Corriere cita una statistica importante: «nessuno della sua età (è nato nel 1985) ha segnato così tanto in Europa» (ovvero 4 gol). La Gazzetta conferma il 7 dell’altra testata e chiude con una domanda: «cosa si vuole di più?».