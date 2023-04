VOTI&STATS – Napoli Milan: 74% di possesso e 23 tiri non bastano agli azzurri

I numeri di Napoli-Milan raccontano di una gara nella quale i padroni di casa hanno fatto il massimo sforzo per recuperare

I numeri di Napoli-Milan raccontano di una gara nella quale i padroni di casa hanno fatto il massimo sforzo per recuperare prima il gol di Bennacer a San Siro e poi l’aggiunta di quello di Giroud al Maradona. Si spiegano così voci totalmente sbilanciate nei confronti di una squadra tutta protesa all’attacco e l’altra capace di difendersi e subire la rete del pareggio solo nei minuti di recupero.

Insieme al 74% del possesso palla e ai 23 tiri, colpisce il dato dei corner calciati, ben 16: e su alcuni di questi la possibilità di arrivare al gol si è effettivamente materializzata. Ancora più forte la sproporzione dei cross: 46 quelli fatti dal Napoli contro 8. Per molti tratti della gara, soprattutto nella ripresa, la strategia d’attacco dei partenopei è stata impostata sulle accelerazioni e i tentativi di Kvaratskhelia nel mettere palloni al centro. L’efficacia non è stata ovviamente pari al volume prodotto, solo 10 sono andati a buon fine (e non sono comunque pochi). I 66 ingressi in area di rigore contro 15 certificano che la formazione di Spalletti ha attaccato il quadruplo rispetto a quella di Pioli. A proposito dei due tecnici, prendendo come campioni il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport, ecco cosa emerge nelle loro pagelle.

SPALLETTI – Si ritiene comunque sufficiente la prestazione della squadra e la gestione del tecnico, oscillando tra il 6 e il 6,5. Il quotidiano milanese sottolinea che la rimonta non è riuscita «un po’ per i dettagli, un po’ perché gli è mancato il vero Osimhen», oltre che per la stanchezza fisica e mentale della squadra. La testata romana invece sottolinea come la quantità non sia stata sufficiente: «come l’allenatore sa bene, se non fai gol tutti questi numeri servono a poco».

PIOLI – Si merita voti che oscillano dal 7,5 all’8, da vero trionfatore. Per il Corriere dello Sport le parole chiave del suo gioco sono «attenzione, organizzazione, disposizione, difesa e contropiede». Il Corriere della Sera aggiunge altri elementi, meno tattici e strategici, scrivendo di «impresa strepitosa» e di semifinale «conquistata col cuore e con i denti, ma anche col merito, sapendo soffrire e colpire al momento giusto, con una maturità da grande squadra».