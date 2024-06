Borussia Dortmund Real Madrid, i TOP dei tedeschi sono dietro: il portiere KOBEL, innocente sui gol presi; il centrale HUMMELS, per superarlo lo si deve aggirare

Il portiere Kobel e il difensore Hummels sono stati, secondo i quotidiano sportivi italiani, i migliori in campo del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha accarezzato l’idea di potercela fare, soprattutto nel primo tempo. Ma poi il Real ha avuto la meglio e, tanto per cambiare, ha fatto sua la coppa. Ma restano i meriti per la squadra di Terzic, riassunti nella prestazione di due giocatori.

KOBEL – É il migliore per il Corriere della Sera, che gli dà 7 in pagella: «”Marca” ha pubblicato un articolo con le 20 papere dei portieri mondiali contro il Real. Bella gufata, però, nel primo tempo, lo svizzero prende solo un calcione da Vinicius, giustamente ammonito. La ripresa è tutt’altro copione e salva almeno un paio di gol, restando innocente in quelli subiti».

HUMMELS – É il preferito de La Gazzetta dello Sport, anch’egli considerato da 7: «In difesa è stato così un monumento da aver tenuto a lungo a bada Vinicius. Dalle sue parti non si passa, ma il Real ha trovato il modo di aggirarlo».